Kuraklık ve pandemi nedeni ile zor günler geçiren çiftçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peşi sıra müjdeler geldi. Esnafa hibe desteği yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin borçları ile ilgili de açıklama yaptı. Çiftçilerin kuraklıktan zarar gördüğünü belirtirken çiftçi borçlarının erteleneceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından çiftçi borçları ertelendi mi, ne oldu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatifleri çiftçi borçları ertelendi mi ve son durum nedir? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçi borçları açıklaması
ÇİFTÇİ BORÇLARINA ERTELEME AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarına erteleme ile ilgili olarak Kabine sonrası şunları söyledi:
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.
ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTLENECEK
Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.