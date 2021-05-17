Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu sürece ilişkin detaylar bu akşam gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Toplantının gündem maddeleri arasında esnafa destek paketi de yer alıyor. Vatandaşlar, "esnafa destek paketi ne zaman açıklanacak ve destek ne kadar olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, esnafa destek paketi hakkında merak edilen bilgiler ve ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Toplantıda önemli kararlar ele alınacakken Başkan Erdoğan'ın da saat 20.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.
ESNAFA MÜJDE
Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek. Erdoğan, esnafa yönelik destek paketini açıklayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.
KADEMELİ NORMALLEŞME AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.
1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
AŞILAMA SÜRECİ DE ALINACAK
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.
Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.