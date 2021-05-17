Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Esnafa destek paketi tam kapanma süreci ile birlikte yeniden gündem olmuştu. Paketin açıklama tarihi için kabine toplantısının işaret edilmesinin ardından gözler bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında çevrildi. Peki, esnafa destek paketi ne zaman açıklanacak ve detaylar neler? İşte kademeli normalleşme sürecinde merak edilen konular arasında yer alan Esnafa destek paket hakkında bilgiler

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu sürece ilişkin detaylar bu akşam gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Toplantının gündem maddeleri arasında esnafa destek paketi de yer alıyor. Vatandaşlar, "esnafa destek paketi ne zaman açıklanacak ve destek ne kadar olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, esnafa destek paketi hakkında merak edilen bilgiler ve ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yer almaktadır.