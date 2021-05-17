Kabine Toplantısı sonrası esnaf destek başvurusu ya da esnafa hibe desteği başvurusu olarak adlandırılan hibe ödemeleri 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere yapılacak. Başkan Erdoğan, uzun süredir kapalı olan ve gelir akışı bozulan işletmeler için bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 3000 bin ve 5000 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından; esnaf destek başvurusu nasıl yapılır, esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte hibe desteği ödemeleri hakkında bilgiler!