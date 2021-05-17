Kalekim ne zaman borsada işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte Kalekim borsa işlem tarihi ve hisse fiyatı - kodu!

Kalekim halka arz sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından bu yönde yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar Kalekim ne zaman borsada işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? Sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, yaptığı açıklamada "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70'lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40'lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız." İfadelerini kullandı. Peki, Kalekim ne zaman borsada işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar…
KALEKİM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı. Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kale Grubu'nun halka açılacak ilk şirketi olan Kalekim'a ilişkin olarak, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70'lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40'lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız." dedi.
KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU
Kalekim halka arzda hisse fiyat aralığı lot başına 13,75-14,75 TL olarak belirlendi. Kalekim Yıldız Pazar'da KLKIM koduyla işlem görecek.
KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sonuçları da açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi
Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.
Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep gelirken bireysel yatırımcılara satışlar planlananın altında kaldı.
Yüzde 68 olarak planlanan yurt içi bireysel satış oranı yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Kurumsal satışlar ise yüzde 31,7 oldu. Halka arz sürecinde 3 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,4 milyon adet satış yapıldı.