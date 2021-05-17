Kapanma hava kirliliğini % 30’un üzerinde azaltıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan analizlerde araç emisyonlarına bağlı hava kirlilik oranının Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde yüzde 30'dan fazla azaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı tarihler ile 29 Nisan-17 Mayıs'ı kapsayan tam kapanma dönemine ait emisyon rakamları, salgının henüz başlamadığı ve kısıtlamaların olmadığı 2019'un Mart- Nisan aylarındaki verilerle karşılaştırıldı. Analizlerde, salgın öncesi dönemde 124 kiloton olan ulaşım sektörü kaynaklı hava kirleticilerinden azot oksit değerinin, salgın sürecindeki kapanma dönemlerinde yüzde 30'dan fazla azalarak 83 kilotona gerilediği belirlendi. Analizlerde, trafiğin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ise hava kirliliği kaynaklarından ince partiküller madde değerinin 50 mikrogramdan 20 mikrograma düştüğü, hava kirliliğinde 40'lara varan azalma olduğu tespit edildi.