Son dakika... Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak! Esnafa yeni müjde geliyor...

DESTEK PAKETİ...

Lamia Ayhan, "Esnafa yönelik kamu bankaları tarafından destek paketleri açıklanmıştı. Yine müjdeler arasında bunun da olması ihtimali var. Ayrıca; üreticiye yönelik müjdeler de verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı da bayramdan sonra açıklanacağını söylemişti bu müjdelerin (çay, hububat, bakliyatta alım fiyatlarının açıklanması)" ifadelerini kullandı.