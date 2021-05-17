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Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:23 Son Güncelleme: 17.5.2021 11:24

... Başkan Erdoğan sonrası açıklayacak! Esnafa yeni müjde geliyor...

Son dakika... Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak! Esnafa yeni müjde geliyor...

haberi: Türkiye, tam kapanma sonrası kontrollü normalleşme sürecine girdi. Başkan bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklama yapacak. Başkan Erdoğan'ın açıklamasında esnafa yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Peki esnafa müjdeler ne olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi: Esnafın gözü-kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında. Bugün saatler 15.00'i gösterdiğinde Başkan Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi esnafa yönelik yapılacak çalışmalar ve yeni müjdeler olacak.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan esnafa destek müjdesi! Esnafa hangi destekler geliyor?

ESNAFA MÜJDELER NELER OLACAK?

A Haber Muhabiri Lamia Ayhan, TESK'in esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istediğini hatırlatarak bu yönde bir müjde gelebileceğine işaret etti.

DESTEK PAKETİ...

Lamia Ayhan, "Esnafa yönelik kamu bankaları tarafından destek paketleri açıklanmıştı. Yine müjdeler arasında bunun da olması ihtimali var. Ayrıca; üreticiye yönelik müjdeler de verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı da bayramdan sonra açıklanacağını söylemişti bu müjdelerin (çay, hububat, bakliyatta alım fiyatlarının açıklanması)" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kabine toplantısı bugün 15.00'de başlayacak. Başkan Erdoğan toplantısı sonrası açıklama yapacak.

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Son dakika... Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak! Esnafa yeni müjde geliyor...
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