THY yolcuları izin belgesi olmadan uçabilecek

TÜRK Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu. THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı. Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz" denildi.