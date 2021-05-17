Ticari araçta elektrikli dönemi

Otomotiv sektöründe binek otomobillerle başlayan elektrik devrimi hafif ticari araçlarla devam ediyor. Birçok marka elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli hafif ticari araç projelerini de açıklıyor. Yeni elektrikli ticari araçlarını tanıtıyor.Citroen, Ford, Opel ve Peugeot'dan sonra Mercedes- Benz ve Toyota da elektrikli hafif ticari aracını tanıttı. Mercedes-Benz'in geçtiğimiz günlerde dijital lansmanını yaptığı Concept EQT, 2022'de yollara çıkması planlanan T-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonuna dair ipuçları veriyor.2022'de pazara sunulacak olan yeni T-Serisi, bu yıl içinde tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlıyor. Bunu, bireysel kullanıcılar için elektrikli bir başka versiyon takip edecek.Seri üretime yakın bu konsept araç, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki Concept EQT, 3 sıralı koltuk düzeni, geri dönüştürülmüş deri döşeme ve bagaj bölümüne yerleştirilebilen elektrikli kaykay ile dikkat çekiyor.Toyota, hibrit başta olmak üzere alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken, hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor. Yeni Toyota Proace City Electric, Avrupa'da yüksek satış adetleri olan kompakt van segmentinde iddialı bir model olarak öne çıkacak. 2021'in son çeyreğinde ilk olarak Avrupa'da; Norveç, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere'de satışa sunulacak.Ford'un ilk elektrikli hafif ticari aracı E-Transit, 2022 bahar aylarıyla birlikte Avrupa ile paralel olarak Türkiye'de satışa sunulacak. Elektrikli Transit'in üretim üssü ise Türkiye olacak. Ford Otosan, Gölcük'teki tesislerinde araç, batarya üretimi için 2 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.