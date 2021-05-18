3 yılın en düşük bütçe açığı: %1.7

Türkiye'ninbütçe performansında şubatta başlayıp, martta hızlanan iyileşme nisanda da devam etti. 2020'nin nisan ayında 43.2 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.8 azalarak 16.9 milyar liraya indi. 26.1 milyar lira açık veren faiz dışı denge ise 1 milyar 666 milyon lira fazlaya döndü. Bütçe performansında sağlanan iyileşmede faiz dışı harcamalardaki sınırlı artış, hem ekonomik aktivitedeki iyileşme ile artan vergi gelirleri hem de borç yapılandırma programından yaratılan gelirlerle sağlanan artış etkili oldu.Öte yandan geçen yılın ilk 4 ayında 72.8 milyar TL olan bütçe açığı da, bu yılın aynı döneminde 5.8 milyar TL fazlaya dönerken, faiz dışı denge ise 17.5 milyar TL açıktan, 73.4 milyar TL fazlaya döndü. Nisan itibarıyla yıllık bütçe açığı 94.1 milyar TL'ye inerken, açığın milli gelire oranı da yüzde 1.7 ile 2018'in mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.8 artarak 93 milyar 791 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 2.1 artışla 110 milyar 708 milyon lira oldu. Vergi gelirleri yüzde 55.4 artarak 76.3 milyar liraya ulaştı.Yeni borç yapılandırma programından 16.5 milyar TL tahsilat yapıldı. Nisanda gelir vergisi yüzde 35.8 artarak 16.4 milyarı aşarken, kurumlar vergisi yüzde 213 artarak 2.8 milyar lirayı geçti. Aynı dönemde İthalde Alınan KDV yüzde 146.8 artarak 19.1 milyar liraya çıktı. Ocaknisan döneminde ise bütçe gelirleri yüzde 36.4 yükselerek 437 milyar 906 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 9.7 artarak 432 milyar 43 milyon lirayı buldu. Vergi gelirleri yüzde 47.2 artarak 331 milyarı geçti.