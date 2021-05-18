Çay alım fiyatları memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yaş çay yaprağının kilosuna 13 kuruşluk destekleme bedeli ile birlikte verilen toplam 4 TL'lik fiyat, özel sektör tarafından olumlu bulundu. Yaş çay yaprağı alım fiyatı geçen yıl 3 lira 27 kuruş, 13 kuruş destekleme ile birlikte 3 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine sonrası yaptığı açıklama yaş çay alım fiyatının 3 lira 80 kuruş ,desteklemeyle birlikte 4 lira olduğunu açıkladı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Üyesi, sanayici Yavuz Selim Çakıroğlu yapılan zammı piyasa şartlarına göre olumlu bulduklarını söyledi.

Çakıroğlu, sektörde istikrarlı bir piyasa oluşması için kuru çay fiyatlarında da aynı paralelde düzenleme yapılması gerektiğini, bunun için de ÇAYKUR'un gereken zam oranını belirleyerek açıklamasını istedi.

Çakıroğlu konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Açıklanan 4 TL gayet iyi bir fiyattır. ÇAYKUR yöneticileri de bunu göz önünde bulundurarak kuru çaya bir düzenleme getirmelidirler. Eğer gerekli düzenleme yapılmazsa yaş çay yaprağının yarıya yakın kısmını alarak üretim yapan özel sektör sanayicisinin akıbeti iyi olmaz. Bunun sonucunda da hem üretici mağdur olur, hem de sanayici zor durumda, kalır. Ayrıca üretici ile sanayici karşı karşıya da gelebilir. Sektörün ana lokomotiflerinden olan çay sanayicisi son zamanlarda zor durumda olduğu gibi, gereken düzenleme yapılmaz ise daha da zor duruma düşecektir."