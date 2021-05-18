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Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği yardımı müjdesi! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 08:35 Son Güncelleme: 18.5.2021 08:36

Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği yardımı müjdesi! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?

Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

tam kapanma süreci ile birlikte yeniden gündem olmuştu. Paketin açıklama tarihi için kabine toplantısının işaret edilmesinin ardından gözler bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında çevrildi. bu kapsamda, müjdesini Başkan Erdoğan, kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklamaların ardından "1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?" gibi soruların yanıtları merak edilir hale geldi. İşte esnafa 3 bin TL hibe desteği müjdesi!

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu sürece ilişkin detaylar bu akşam gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Toplantının gündem maddeleri arasında de yer alıyor. Vatandaşlar, "esnafa destek paketi ne zaman açıklanacak ve destek ne kadar olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda; müjdesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre; 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte bilgiler!

Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

ESNAFA MÜJDE

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

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Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.

TMO Ofisi'nin ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alımını 2250 liraya

1275 lira olan arpa alım fiyatını 1750 liraya

Bakliyat alım fiyatları nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Esnafa destek paketi detayları ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

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Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği yardımı müjdesi! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
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