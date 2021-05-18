Esnafa destek paketi tam kapanma süreci ile birlikte yeniden gündem olmuştu. Paketin açıklama tarihi için kabine toplantısının işaret edilmesinin ardından gözler bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında çevrildi. bu kapsamda, esnafa 3 bin TL hibe desteği müjdesini Başkan Erdoğan, kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklamaların ardından "1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?" gibi soruların yanıtları merak edilir hale geldi. İşte esnafa 3 bin TL hibe desteği müjdesi!

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu sürece ilişkin detaylar bu akşam gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Toplantının gündem maddeleri arasında esnafa destek paketi de yer alıyor. Vatandaşlar, "esnafa destek paketi ne zaman açıklanacak ve destek ne kadar olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda; esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre; 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır? Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte bilgiler!