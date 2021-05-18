İspanya acenteleri Türkiye’ye geliyor

Pandemi döneminde Türkiye'nin seyahat edilmeye uygun olup olmadığını inceleyerek, turizmin tekrar canlandırılması için İspanya'nın Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia, Melilla, Cantabria, Murcia şehirlerinden önde gelen 40 kişilik turizm profesyonelleri, Türkiye'ye geliyor. 26 Mayıs'ta ülkemizde bir hafta boyunca incelemelerde bulunacak olan heyet, Türkiye'de uygulanan sosyal mesafe kuralları, güvenli turizm belgesi, HES kodu ve PCR uygulamaları, müze ören yerleri ve otel-restoran gibi tesislerin güvenilirliğini video ve fotoğraflarla kayıt altına alacak.Heyetin çektiği bu görüntülere, İspanya'nın önde gelen TV kanalları ve gazetelerinde yer verilecek. Bu sayede, İspanya ve Türkiye arasında turizmin tekrar hareketlenmesi sağlanarak insanların seyahat etmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor. Türkiye'de uzun yıllardır üst düzey turizm çalışmalarıyla ilgilenen Taner Aktaş, şöyle konuştu: "Turizm sektöründe hizmet veren binlerce insan var. Bu tarz teşvik edici organizasyonlar ülkemizin imajı ve güvenilirliği açısından önem ifade ediyor. Bu organizasyonda gelecek olan misafirlerimizi ağırlayacak olan otellerimize teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizin çekeceği görüntülerle birlikte İspanya'da turizm haber portallarında ve canlı TV programında tanıtımı sonrası güzel bir seyahat trafiğinin yaşanacağına inanmaktayız. Bu ve benzeri teşvik edici organizasyonları diğer ülkelerle de yapmaya devam edeceğiz. Zor günlerin artık geride kaldığını düşünüyor 2021 sonbaharı itibarıyla uluslararası seyahat trafiğinin daha serbest bırakılmasıyla bu sorunların biteceğine inanıyoruz."