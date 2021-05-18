İstanbul'a müjde! Mahmutbey trafiğini rahatlatacak proje hizmete açılıyor





Bakan Karaismailoğlu, 2003'te Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Konforun ve güvenliğin artması ile beraber ortalama hız 40 kilometreden 80 kilometreye çıktı. Yaptığımız bu yollar sayesinde taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık" diye konuştu.