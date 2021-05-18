İşte Türkiye'nin gençlik profili: Dikkat çeken araştırma

Gençlerde meyve, sebze ya da salata tüketme sıklığı azaldı, obezite oranı arttı. Evli kadınların yüzde 15.1'inin eğitimi eşinden yüksek olup, internet kullananların oranı yüzde 93'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre Türkiye'nin gençlik profili şöyle:

YÜZDE 31.3'Ü 20-22 YAŞ GRUBUNDA: Toplam nüfusun yüzde 15.4'ünü oluşturan genç nüfus 12 milyon 894 bine ulaştı. Gençlerin, yüzde 51.3'ünü erkek, yüzde 48.7'sini kadın nüfus oluşturuyor. Yüzde 28.6'sı 15-17 yaş, yüzde 19.8'i 18-19 yaş, yüzde 31.3'ü 20-22 ve yüzde 20.4'ü 23-24 yaş grubunda yer alıyor.

HAKKARİ BİRİNCİ SIRADA: Genç nüfusun en yüksek olduğu il yüzde 23.4 ile Hakkari oldu. Yüzde 22.5 ile Şırnak, yüzde 21.8'le Siirt izledi. Genç nüfusun en düşük olduğu iller sırasıyla Muğla, Sinop, Balıkesir...

YAŞAM SÜRESİ 78.6 YIL OLDU: Hayat tablosuna göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78.6 yıl,erkekler için 75.9 yıl, kadınlar için 81.3 yıl. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 64.6 yıl olduğu görüldü.

GENÇ EVLİ KADINLAR ERKEKLERİN 4 KATI: Genç erkek nüfusun yüzde 96.1'i hiç evlenmedi, yüzde 3.8'ini resmi nikahla evli, yüzde 0.1'i boşandı. Genç kadın nüfusunun yüzde 84.1'i hiç evlenmemiş, yüzde 15.5'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.4'ü de boşandı.

YÜZDE 15.1'İNİN EĞİTİMİ EŞİNDEN YÜKSEK: Genç kadınların yüzde 40.4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli, yüzde 15.1'inin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı yüzde 42.9... Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46.3 oldu.

YÜZDE 51'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE: İstihdamdaki gençlerin yüzde 51'i hizmet sektöründe yer aldı. Gençlerin yüzde 28'i ne eğitim ne de istihdamda var.

OBEZİTE ORANI ARTTI: 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı yüzde 3.8 iken bu oran 2019'da yüzde 4.6 oldu. 2016'da normal kilolu olanların oranı yüzde 66.4'ken önceki yıl yüzde 64.3 oldu.

MEYVE-SEBZE TÜKETİMİ SIKLIĞI AZALDI: Genç nüfusun meyve ve sebze tüketimi azaldı. Meyve tüketme sıklığı yüzde 48.2'den yüzde 40.3'e düştü. Günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı yüzde 56.1'den yüzde 49.1'e indi.

EN FAZLA ÖLÜM YARALANMA, ZEHİRLENMEDEN: 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 37.4'ü dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci sırada yüzde 10 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 8.6 ile sinir sistemi, duyu organları hastalıkları izledi.

YÜZDE 84.6'SI SAĞLIĞINDAN MEMNUN: Genç nüfusun yüzde 84.6'sı sağlığından, yüzde 77.1'i işinden, yüzde 48.1'i elde ettiği kazançtan memnun, yüzde 47.2'si mutlu. İnternet kullanan gençlerin oranı da yüzde 93 oldu.