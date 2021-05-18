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Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:49

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

İran ile en uzun kara sınırına sahip 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı bugün yeniden açıldı.

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla İranlı turistler ülkeye giriş yapmaya başladı. Kovid-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından giriş yaptı.

Büyükşehir Belediyesince İranlıların kente ulaşımını sağlanması için tahsis edilen 4 otobüs de gümrük kapısında mesaiye başladı. İran'dan gelen Yasın Sanaeıravasan, yaptığı açıklamada uzun zamandır gümrük kapısının açılmasını beklediklerini söyledi.

KAPI 14 AYDIR KAPALI

Gümrük kapısının açılmasının İran'da sevinçle karşılandığını söyleyen Sanaeıravasan, "Yaklaşık 14 aydır gümrük kapısı kapalı olduğu için Türkiye'ye gelemiyorduk. Bugün kapı yeniden açıldı. İran'da çok olumlu karşılandı. Türkiye'ye gelmek için insanlar bekliyordu. Kapının açılmasıyla insanlar yavaş yavan gelmeye başlayacaklardır. Gelirken hiç bir zorluk yaşamadık. Test sonucumuz kontrol edildi. Gerekli işlemlerin ardından rahatça gelebildik."

RAHAT BİR ŞEKİLDE GEÇİŞ YAPTIK

Keyhan Alizade ise "Türkiye tarafı kapıyı tamamen açtı. Pasaportlarımızla rahat bir şekilde giriş yaptık. İran tarafında ise sıkıntılar hala devam ediyor. Bu sıkıntıların giderilmesiyle akın akın gelecekler." diye belirtti.

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Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı
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