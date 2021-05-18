Oda başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pandemi nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin yaptığı açıklama, Nevşehir esnafını sevindirdi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, esnaf ve sanatlar odaları başkanlarıyla birlikte yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Pınarbaşı açıklamasında, esnafın 14 aydır pandeminin etkisinde zor günler geçirdiğini belirterek, pandemiden en çok etkilenen kesimin esnaf ve sanatkar olduğunu söyledi.

Büyük sıkıntı çektiklerini aktaran Pınarbaşı, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarını sürekli olarak üst makamlara ilettik. Geçtiğimiz 12'inci ayda 3'er bin lira ve kira desteği ile esnafa nefes aldırmıştı. Dünkü açıklamasından da son derece memnun olduk. Yetmez ama buna da şükür diyoruz. Oda başkanlarımızla bundan sonraki süreçte de sık sık bir araya gelerek ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Bundan sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel haberler vermesini umut ediyoruz. 1 Haziran'da restoranlar ve kafeler de açılırsa bir nebze daha mutlu olacağız." diye konuştu.

Sıkıntının büyük olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, "Maske, mesefe ve temizlik konularına dikkat edilirse bu sorunu aşarız. Yoksa daha zor günler yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kurallara uymaya davet ediyorum." dedi.

Pınarbaşı, gurbetçilere de seslenerek alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.