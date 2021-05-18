Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından taklip ediliyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;