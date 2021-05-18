Thodex soruşturmasında SON DAKİKA! Üç kritik isimden biri yakalandı

Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.
3 ŞÜPHELİ ARANIYORDU
Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde arandığı ortaya çıkarken şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının da bu üç ismin firari patron Özer'le birlikte hareket ettiğini belirtmişti.
YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Rana Özer, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.Thodex’de kilidi çözecek 3 isim aranıyor SON DAKİKA | Thodex soruşturmasında sıcak gelişme: 3 firarinin kimliklerine ulaşıldı Son Dakika Haberi: Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleştirildi Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer izini kaybettirdi! Gözler kilit isimde, her şeyi o planlıyor... Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı Thodex firarisi Özer’i otele yerleştiren kişi yakalandı