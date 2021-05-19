Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
Giriş Tarihi: 19.5.2021 18:10

Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin 'ağ yoğunluğu' nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerini geçici olarak askıya aldı.

''ÖZÜR DİLERİZ''

Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.''

COINBASE'E DE ERİŞİMDE SORUN VAR

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

SERT DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTI

Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA