Elektrikli araçta şarj altyapısı hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar için şarj altyapısını inşa etmek üzere yol haritasının hazır olduğunu söyledi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemleri ile ilgili olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri - Temel Terimler ve Tanımlar" standardı hazırlanarak yayımlandı. Standartla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor" dedi.Terimler ve tanımlamalar standardının sektördeki paydaşların katılımı ile hazırlandığını ifade eden Varank, "Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek" dedi.Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlediklerini söyleyen Varank, "TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor" değerlendirmesini yaptı.