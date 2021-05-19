Fiyat istikrarına sıkı denetim! İki yeni kurul oluşturuluyor





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gıda fiyatlarındaki artışların nedeni, bazı ürünler ile ilgili spekülasyonlar var mı, bir ürün ile ilgili artışlar varsa bunun neden kaynaklandığını araştıracak. Gıda arz zincirinin hangi evresinde fiyatların yükseldiği takip edilecek.