Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Milli teknoloji hamlesi güç kazanıyor: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti
Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:23 Son Güncelleme: 19.5.2021 16:33

Milli teknoloji hamlesi güç kazanıyor: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

Milli teknoloji hamlesi güç kazanıyor: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

Teknik Müdürü , "Seri üretimin ilk uçağı olan AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" açıklamasını yaptı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seri üretimin ilk uçağı olan "Bayraktar AKINCI S-1"'ini ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bayraktar, '19 Mayıs ruhu' notuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."

Bakan Varank: Birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımıza talep var İHA'ların ardından dünya bunu konuşacak! İşte heyecan verici Türk SİDA'sının üstün yetenekleri

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli teknoloji hamlesi güç kazanıyor: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA