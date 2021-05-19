Milli teknoloji hamlesi güç kazanıyor: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seri üretimin ilk uçağı olan "Bayraktar AKINCI S-1"'ini ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bayraktar, '19 Mayıs ruhu' notuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."
#19MAYIS ruhuyla...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 19, 2021
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/tVWqkJSpTu
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