Rus heyet geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un uçuş yasağının kaldırılması için Rusya'da temaslarda bulunmasının ardından Rus heyetin de Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret edecek Rus heyete otel ve tesislerde alınan Kovid tedbirleri yerinde anlatılacak. Tam kapanma sonrası Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi tatil bölgelerinde hızla azalan günlük vaka sayıları paylaşılacak, yeni sevkiyatlarla birlikte aşılamanın hızlandırılacağı bilgisi de verilecek.Heyete, Türkiye'de 30 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirilen ve pandemi süresince hijyen standartlarını karşılayan işletmelere güvenli turizm sertifikasyonu verildiği anlatılarak turistik tesisler gezdirilecek. Güvenli turizm sertifikasyonunu alan turistik tesislerin sayısının geçen yıla kıyasla 10 kat artarak 5 bine yaklaştığı vurgulanacak.Türkiye'nin haziran ayı içerisinde yurtdışından gelecek yüklü miktarlarda aşı sevkiyatıyla birlikte aşılamayı hızlandıracağı ve nüfusun en az yüzde 60'ını aşılayacağı anlatılacak. Mayıs sonuna kadar da turizm sektöründeki herkesin aşılanacağı ve aşılamaya ilişkin herhangi bir endişeye gerek olmadığı belirtilecek.Türkiye'ye gelecek turistlerin Kovid- 19'a karşı pandemi sigortasından da yararlanabilecekleri kaydedilecek. Pandemi sigortalarının 13 euro ve 7 bin euro arasında limitlerinin olacağı ve her bütçeye göre sigorta seçeneğinin sunulacağı belirtilecek.RUS turistlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri güvenli tatil bölgelerinin günlük vaka sayıları da paylaşılacak. Tam kapanma sonrası vaka sayılarını kontrol altına alan Türkiye, Rus turistin en çok ziyaret ettiği Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir'de günlük vaka sayılarını Rus heyetiyle paylaşarak herhangi bir risk olmadan tatillerini güvenli tatil bölgelerinde gönül rahatlığıyla yapabileceklerini bildirecek.TÜRKİYE'DE hastanelerin ileri teknolojik cihazlarla donatıldığı ve hastalara otel odası konforunda tedavi olduğunun anlatılacağı görüşmelerde turistik destinasyonlardaki hastane kapasitelerinin ve sağlık ekipmanlarının yeterli olduğu ifade edilecek.