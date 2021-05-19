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Giriş Tarihi: 19.5.2021 14:16 Son Güncelleme: 19.5.2021 14:32

SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den 19 Mayıs coşkusuyla 2 müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den iki müjde geldi. Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2000 geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli Geçici İşçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır" dedi.