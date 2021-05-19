SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den 19 Mayıs coşkusuyla 2 müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Bayram coşkusuna uygun iki müjde diyerek duyurdu.
"2000 GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEK"
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2000 geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli Geçici İşçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun" dedi.
Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 19, 2021
Hayırlı uğurlu olsun.