SON DAKİKA: Thodex’in kilit isimlerden Rana Azap’tan çarpıcı ifadeler! Bakın Faruk Fatih Özer neler yapmış

Burada da Serap Özer ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Rana Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışı olması halinde düzeltme ile personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir yıldır kurumlarla gerçekleştirilen yazışmaları kendisinin yaptığını söyledi.