Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Yarın tamamen hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde (Habipler-Hasdal Kavşağı) incelemede bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Ayrıca bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacaktır" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL, YARATACAĞI EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL CAZİBEYLE İSTANBUL COĞRAFYASINA YENİ BİR BOYUT GETİRECEKTİR"

Konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımızın yaptığı, şehir içi ulaşım kördüğümünü çözen Metro projelerimizle, Marmaray'la Avrasya Tüneli ile İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok proje planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımız da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibeyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir" ifadelerini kullandı.

"HABİBLER KAVŞAĞI - HASDAL KAVŞAĞI ARASINDAKİ KESİMİ DE BİTİRDİK VE HİZMETE ALIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, 10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdiklerine ve hizmete alınacağına işaret etti. Karaismailoğlu, "10,2 km uzunluğundaki 7nci kesimin kalan 9,1 km'lik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdik ve hizmete alıyoruz. 8,73 km'si ana gövde, 0,43 km'si bağlantı yolu olan bu kesim Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçmekte, Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na(tem) bağlanmaktadır. Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde; 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit,8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün toplam uzunluğu da her iki yönde 2 bin 75 metredir. Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor" diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Hadımköy-Başakşehir kesimini de dahil ettiklerini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "13 Nisan 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 45 kilometrelik bu kesim ile birlikte otoyolun toplam uzunluğu 444 kilometreye ulaşacaktır. Yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Hadımköy - Başakşehir otoyoluna 7. Kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanmasıyla 2. Çevreyolu ile Başakşehir, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında yeni bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacaktır. Yine otoyolumuz, İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarken, ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı, Batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğini artırmış olacak" dedi.

"BU OTOYOLUMUZ SAYESİNDE YILLIK TOPLAM 2 MİLYAR 480 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK"

Bu otoyol sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun 350 bin 960 ton azaltılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer 'çevre dostu proje' olarak görüyor ve tasarım aşamasından işletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. Yük, insan ve veri ulaştırma alanında stratejik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yatırımlarımız, yapım aşamasından itibaren halkımıza iş oluyor, aş oluyor, tamamlanıp hizmete açıldığında ise sanayiye, tarıma, turizme canlılık katarak bölgesinde topyekun bir büyüme sağlıyor. 19 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan halkımız, kat ettiğimiz büyük mesafeye şahittir. Onların desteği ve teşvikiyle inşallah daha fazlasını yapacağız. Devletimizle, özel sektörümüzle, halkımızla, gençlerimizle el ele, yarınlarımızı inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolumuzun yapımında yer alan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.