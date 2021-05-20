Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.