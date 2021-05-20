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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:36

Bankaların güncel ne kadar? , Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ile beraber bankalar pek çok kredi paketi açıkladı. Bu kredi paketlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, , Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.45

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2506 lira

Toplam geri ödeme: 152.206 lira

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Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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