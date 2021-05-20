Çöp tartışması

Geçen yıl haber ajansı AFP'nin, bu yıl BBC ile Greenpeace'in "Avrupa'nın çöpü Türkiye'ye getirildi" iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı'nın plastik ithalatına yasak getirmesi plastik sanayicilerini vurdu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kararın kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini, ithal atık sayesinde ucuza ulaştıkları polietilene artık çok daha pahalı sahip olacaklarını söyledi. Polietilen hammaddesinden boru, mutfak eşyası, oyun parkları, kablo, çeşitli gıda ve deterjan ambalajları, streç filmler, sera örtüleri, torbalar, protezler üretildiğini söyleyen Eroğlu, "Üretimin yüzde 50'sinden fazlası ihraç ediliyor. Evlerimizden yılda toplam 32 milyon çöp çıkıyor. Yapılan çalışmalar, 32 milyon tonluk çöpte sadece yüzde 8'lik plastik ürünlerin olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla teorik olarak Türkiye'nin tüm çöpü geri dönüştürülse bile firesiz 2.5 milyon ton, fireyi düştüğünüzde 1.7 milyon ton plastik atık elde edilebiliyor. Türkiye'nin, üretim için her halükârda polietilen gibi temiz geri dönüştürülmüş atık hammadde ithalatı yapması gerekiyor" diye konuştu.Yasakla birlikte önceleri geri dönüşüm hammaddesinden üretilen ürünlerin daha pahalıya petrokimya kartellerinin hammaddelerinden üretileceğini belirten Eroğlu, "Bu durum hem üreticiyi felç edecek hem tüketiciye enflasyon ve yüksek fiyat olarak yansıyacak" dediÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği' ile bakanlık olarak hazırladıkları geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiren genelgeyi 81 il valiliğine gönderdiklerini belirtti. Kurum, "Bu genelge kapsamında artık plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek. Bu atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrollerimizle takiplerini anbean yapacağız" dedi.Bakan Kurum, en son Adana'da istenmeyen görüntülerin ortaya çıkması üzerine 152 tesiste denetim yapıldığını, 29 işletmenin faaliyetini durdurduklarını ve 32 işletmeye 8 milyon TL ceza uyguladıklarını kaydetti. Kurum, "Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler getiriyoruz" dedi.