İş dünyası “Yetenek Kapısı”na akın etti: 3615 şirket sisteme dâhil oldu

İşveren, üniversiteler, öğrenciler ve mezunları dijital platformda bir araya getiren Yetenek Kapısı Türkiye ve dünyadan gençlerin iş dünyasıyla kesintisiz etkileşimini sağlıyor, fırsat eşitliği sunuyor. Yetenek Kapısı ile Türkiye'de kariyer hizmetleri alanında mevcut kapasitenin geliştirilmesi, üniversite kariyer merkezlerinin hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Türkiye ile birlikte Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyadaki prestijli okullarının da aralarında yer aldığı 1414'ün üzerinde üniversiteden başvuru geldi. İşverenler iş ilanları, etkinlik, eğitimlerini bu kapı üzerinden duyurabiliyor.

HEM KAMU HEM ÖZEL SEKTÖR

Yetenek Kapısı üzerinden öğrenci ve mezunlar profillerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verebiliyor. Gençler işverenlerin kariyer imkânlarına, iş ve staj olanaklarına sistem üzerinden ulaşabiliyor. Yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapan mezunlar, uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılıyor. Kamu kurumları, özel sektör, sivil kuruluşlar bu platform üzerinden eleman talep ediyor, işverenlerin aradıkları yeteneklere erişmesi kolaylaştırılıyor.

ATAY: SİSTEMDE 3556 ŞİRKET VAR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay Yetenek Kapısı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Atay, "Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik tüm ilanları ve diğer kariyer imkânları da Yetenek Kapısı'nda yer alıyor" dedi.

KARİYER İMKÂNLARI YER ALIYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik tüm ilanları ve diğer kariyer imkânları da Yetenek Kapısı'nda yer alıyor. Böylece kamunun ilanlarından tüm üniversite öğrenci ve mezunları eşit şekilde haberdar olabiliyor. Ayrıca üniversiteler, mezunlarının takibini de sistem üzerinden yapabiliyor. Yetenek Kapısı üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve işverenler arasında iletişime de olanak sağlanıyor. Platform aracılığıyla kariyer merkezi yönetimi, hizmetlerini tüm öğrenci ve mezunlarına kolayca ulaştırabilecek, SMS ve e-posta gönderimi ile farklı öğrenci ve mezun gruplarına bilgilendirmeler yapabiliyor. İnsan Kaynaklar Ofisi "yetenek (beceri) haritası" çalışmasını da bu yıl tamamlayacak. Türkiye'de hangi coğrafyada, hangi sektörde hangi beceriler var ortaya konulacak.