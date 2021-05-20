Kocaeli'de alüminyum profil sistemleri fabrikasının temeli atıldı

Akbaşoğlu, Dilovası'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletlerde (BM) Kudüs konusunda hakkı ve hakikati haykırmak için bulunduğunu söyledi.

Yerelden küresele büyük bir dinamizmlerinin olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, Türkiye'nin muazzam bir potansiyel enerjisi bulunduğunu kaydetti.

Akbaşoğlu, "Bu potansiyel enerjiyi hep beraber kabinemiz kinetik enerjiye dönüştürmek suretiyle Türkiye'nin önünü açıyor." diyerek, şöyle konuştu:

"80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanlara 18 yıllık dönemde 4-5 misli hizmet üretmek suretiyle katkıda bulunuyor. Evet ekonomik yönden küresel anlamda pandeminin getirmiş olduğu çeşitli sıkıntılar var. Küresel bir daralma, ulusal bir daralmaya, yerel daralmalara sebebiyet veriyor ancak Türkiye bütün ülkelerle mukayese yapıldığında gerçekten sosyal devletin gereklerini yerine getirme hususunda çiftçisinden işçisine, esnafından sanayicisine kadar çeşitli kademelerde ortaya koyduğu karşılıksız yardım ve destekler veya uygun şekilde kredilendirmelerle tedarik zincirinin en ufak bir aksamaya sebebiyet vermeden devamını sağlamış bir ülke olarak ve hakikaten batıyla mukayese edildiğinde 65 yaş üstü insanlara Avrupa'da, Amerika'da nasıl muamele edildiğini, bununla beraber Türkiye'nin vefa destek gruplarıyla devlet, millet kaynaşmasının en güzel numunelerini organizasyon kabiliyetleriyle ortaya koymak suretiyle nasıl bir farklılık meydana getirdiğini tüm dünya gördü."

Adil ve merhametli yeni bir düzeni bütün insanlığa hediye etmek istediklerini aktaran Akbaşoğlu, bunun mottosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek haykırdığını bildirdi.

"ÜRETİMİN KAPASİTESİ VE GÜCÜ AÇISINDAN MUHTEŞEM İŞLER KOCAELİ'DE YAPILIYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da küresel durgunluğa rağmen Kocaeli'de Bakan Varank liderliğinde yeni yatırım çalışmalarına şahitlik ettiklerini belirterek, bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaklaşık tutarı 4 milyarı bulan çok sayıda yatırımın Kocaeli'de gerçekleştiğini söyledi.

Kocaeli'nin sanayinin başkenti olduğunu ve şehrin hızla büyümeye devam etiğini ifade eden Büyükakın, "Burada bir dinamizm var. İlk 500'de Kocaeli'de 37 firma var, 9 Ar-Ge merkezi var, 2 tane üniversitesi var ve üretimin kapasitesi ve gücü açısından muhteşem işler Kocaeli'de yapılıyor. Türkiye'nin geleceği vallahi de parlaktır, billahi de parlaktır." diye konuştu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz ise 27 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, özellikle yurt dışı satışlarında gösterdikleri başarının yeni makine hatları ile fabrika yatırımı yapmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Fabrika tamamlandığında makinelerle birlikte 100 milyon lirayı aşan bir yatırımı ülkeye kazandırmış olacaklarını belirten Yavuz, böylece hem istihdam hem de ihracatta yüzde 80'in üzerinde bir artışı öngördüklerini ifade etti.

Yavuz, yeni tesis bünyesinde kuracakları Ar-Ge merkeziyle üretim teknolojilerinde inovasyon yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Mustafa Varank, Akbaşoğlu, Büyükakın, Yavuz ve ilgililerin katılımıyla fabrikanın temeli atıldı.