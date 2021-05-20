Kripto paralarda büyük çöküş: 700 milyar dolar

KRİPTOparalarda birsüredir devameden sert dalgalanmayeriniadetaçöküşe bıraktı.DüşüşteÇin MerkezBankası'nınkripto paraların birödeme aracı olarak kullanılamayacağınıtekrarlamasıetkili oldu.Avrupa MerkezBankası BaşkanYardımcısı Luis deGuindos'un kripto varlıkların"gerçek bir yatırım"olarak görülmemesigerektiğine ilişkin açıklamalarıile Tesla CEO'suElon Musk'ın artıkaraç alımı ödemelerindeBitcoin kabul etmeyeceğinisöylemesininde düşüşte etkili olduğubelirtiliyor. Geçen hafta65 bin dolara yaklaşanBitcoin, dün 32 bin dolarseviyesini gördü.11 Mayıs'ta 2.4 trilyondoları aşan kriptopara birimlerinin toplampiyasa değeri bugün 1.7trilyon dolar seviyelerinegeriledi. 8 günde değerkaybı, yaklaşık 700 milyardolara ulaştı. Günlükkayıp Bitcoin'de yüzde20'yi, Ethereum'dayüzde 30'u, Dogecoin'deve Ripple'da yüzde 40'ıaştı. City Index'in analistiFiona Cincotta, "Budalgalanmalar, kriptovarlıkların spekülatifdoğasını gösteriyor"dedi.