Kripto paralarda büyük çöküş: 700 milyar dolar

KRİPTO
paralarda bir
süredir devam
eden sert dalgalanma
yerini
adeta
çöküşe bıraktı.
Düşüşte
Çin Merkez
Bankası'nın
kripto paraların bir
ödeme aracı olarak kullanılamayacağını
tekrarlaması
etkili oldu.
Avrupa Merkez
Bankası Başkan
Yardımcısı Luis de
Guindos'un kripto varlıkların
"gerçek bir yatırım"
olarak görülmemesi
gerektiğine ilişkin açıklamaları
ile Tesla CEO'su
Elon Musk'ın artık
araç alımı ödemelerinde
Bitcoin kabul etmeyeceğini
söylemesinin
de düşüşte etkili olduğu
belirtiliyor. Geçen hafta
65 bin dolara yaklaşan
Bitcoin, dün 32 bin dolar
seviyesini gördü.
11 Mayıs'ta 2.4 trilyon
doları aşan kripto
para birimlerinin toplam
piyasa değeri bugün 1.7
trilyon dolar seviyelerine
geriledi. 8 günde değer
kaybı, yaklaşık 700 milyar
dolara ulaştı. Günlük
kayıp Bitcoin'de yüzde
20'yi, Ethereum'da
yüzde 30'u, Dogecoin'de
ve Ripple'da yüzde 40'ı
aştı. City Index'in analisti
Fiona Cincotta, "Bu
dalgalanmalar, kripto
varlıkların spekülatif
doğasını gösteriyor"
dedi.