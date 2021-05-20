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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Kripto paralarda büyük çöküş: 700 milyar dolar

Kripto paralarda büyük çöküş: 700 milyar dolar
KRİPTO paralarda bir süredir devam eden sert dalgalanma yerini adeta çöküşe bıraktı. Düşüşte Çin Merkez Bankası'nın kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılamayacağını tekrarlaması etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un kripto varlıkların "gerçek bir yatırım" olarak görülmemesi gerektiğine ilişkin açıklamaları ile Tesla CEO'su Elon Musk'ın artık araç alımı ödemelerinde Bitcoin kabul etmeyeceğini söylemesinin de düşüşte etkili olduğu belirtiliyor. Geçen hafta 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin, dün 32 bin dolar seviyesini gördü. 11 Mayıs'ta 2.4 trilyon doları aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri bugün 1.7 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 8 günde değer kaybı, yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı. Günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 20'yi, Ethereum'da yüzde 30'u, Dogecoin'de ve Ripple'da yüzde 40'ı aştı. City Index'in analisti Fiona Cincotta, "Bu dalgalanmalar, kripto varlıkların spekülatif doğasını gösteriyor" dedi.
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Kripto paralarda büyük çöküş: 700 milyar dolar
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