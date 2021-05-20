Küresel markamız THY 88 yaşında

Türkiye'nin milli hava yolu şirketi ve küresel markası Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 88. yıl dönümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Yolları İşletmesi olarak kurulan şirket, özellikle 2000'den sonra yaptığı atılımlarla dünya çapında bilinen küresel bir marka haline geldi. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. Uçuş gerçekleşen ülkelerin 43'ü Avrupa'da, 22'si Uzak Doğu'da, 14'ü Ortadoğu'da, 39'u Afrika'da, 9'u Amerika'da bulunuyor. THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru ve 627'si yönetici olmak üzere on binlerce çalışanı bulunuyor.