Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'Teşvik Belgesi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen olumlu tablo bizleri ziyadesiyle motive ediyor. Böyle devam edersek inşallah 2021 yılında da tahminleri aşan bir büyüme performansını yakalayacağız." dedi.

Bakan Varank, "Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesinin metal sanayi sektörü üzerindeki muhtemel etkilerini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir ulusal eylem planı ve strateji belgesi hazırlığımız sürüyor. Yakın zamanda tamamlayıp kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.