Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'Teşvik Belgesi' açıklaması
Giriş Tarihi: 20.5.2021 12:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan 'Teşvik Belgesi' açıklaması

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'Teşvik Belgesi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Teşvik belgesi düzenlediğimiz yatırımların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak 10 bin 478'e ulaştı. Bu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 45 artarak 249 milyar liraya, istihdam ise yüzde 49 artarak 302 bine ulaştı." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen olumlu tablo bizleri ziyadesiyle motive ediyor. Böyle devam edersek inşallah 2021 yılında da tahminleri aşan bir büyüme performansını yakalayacağız." dedi.

Bakan Varank, "Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesinin metal sanayi sektörü üzerindeki muhtemel etkilerini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir ulusal eylem planı ve strateji belgesi hazırlığımız sürüyor. Yakın zamanda tamamlayıp kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'Teşvik Belgesi' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA