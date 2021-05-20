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Giriş Tarihi: 20.5.2021 22:26 Son Güncelleme: 20.5.2021 22:34

Son dakika: Biden’dan kripto paraya 10 bin dolar düzenlemesi

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR
Son dakika: Biden’dan kripto paraya 10 bin dolar düzenlemesi

Son dakika haberi... Kripto paralara ve diğer finans araçlarına vergide yeni düzenleme yapan ABD Başkanı , şimdi de kripto paraların transferine yönelik bir sınırlama getirdi. ’nın yaptığı yeni düzenlemeye göre vergi kaçırma gibi illegal işlemlerin önüne geçmek amacıyla değeri 10 bin dolar ve üstü olan kripto para işlemlerinin ABD Gelir İdaresi’ne (IRS) bildirilmesini şart koştu.

ŞİRKETLERİ ETKİLEYECEK

Hazine Bakanlığı, 'nakit işlemlerinde olduğu gibi, işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10.000 doları aşan işlemlerin' de bildirilmesini istiyor. Yeni uygulamanın, alım-satım ve saklama hizmeti veren kripto para şirketlerini etkilemesi bekleniyor. Bakanlık, piyasasının değeri 2 trilyon doları aşmış kripto paralarla yapılan işlemlerin vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere illegal işlemlerin tespiti açısından ciddi problemler doğurduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl hazırlanan vergi reformunda, vatandaşlara kripto paralara yatırım yapmadıkları da soruldu.



2023'TE DEVREYE GİRECEK

Hazine Bakanlığı, finansal kuruluşların vergi bildirimiyle ilgili yeni standartlara uyum sağlayabilmeleri için söz konusu prosedürlerin 2023'ten itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Çarşamba günkü düşüş sonrası bugün yeniden 40.000 doların üstüne çıkan Bitcoin fiyatı, bu haberi izleyen dakikalarda 40.000 doların altına düştü.

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Son dakika: Biden’dan kripto paraya 10 bin dolar düzenlemesi
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