Son dakika: Biden’dan kripto paraya 10 bin dolar düzenlemesi

ŞİRKETLERİ ETKİLEYECEK



Hazine Bakanlığı, 'nakit işlemlerinde olduğu gibi, işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10.000 doları aşan işlemlerin' de bildirilmesini istiyor. Yeni uygulamanın, alım-satım ve saklama hizmeti veren kripto para şirketlerini etkilemesi bekleniyor. Bakanlık, piyasasının değeri 2 trilyon doları aşmış kripto paralarla yapılan işlemlerin vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere illegal işlemlerin tespiti açısından ciddi problemler doğurduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl hazırlanan vergi reformunda, vatandaşlara kripto paralara yatırım yapmadıkları da soruldu.