Vestel toplam 65 tasarım ödülü aldı

VESTEL, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards'a damga vurdu. Vestel'in tasarımları, dünya devi rakiplerini geride bırakarak, 65 ödülle yarışma tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Ayrıca Vestel, organizasyonunun en önemli ve en özel ödülü "En Yenilikçi Marka 2021" unvanını da aldı. Vestel, yarışmanın tarihine geçti. Vestel CEO'su Turan Erdoğan "Sürdürülebilir bir anlayışla ürünlerimizi yenilikçi, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı anlayışla tasarlıyoruz. Üretimde sahip olduğumuz gücü tasarım vizyonumuza da taşıyarak, uluslararası ölçekte başarılara imza atıyoruz" değerlendirmesni yaptı.