Akaryakıt 8 TL’ye yaklaştı

Tavanfiyat uygulamasının sona ermesinin ardından serbest piyasada belirlenmeye başlayan akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı da eklendi. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ÖTV tutarları benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78.3, LPG otogazda yüzde 188.5 arttı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş, 98 oktan kurşunsuz benzininki 1 lira 58 kuruş, motorininki 1 lira 29 kuruş, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.Böylece, benzinin litresi 55, motorinin 67, LPG otogazın fiyatı ise 35 kuruş zamlandı. Zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 7.70 - 7.75 TL, motorin fiyatı ise 7.15 - 7.20 TL aralığına geldi. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatı 7 lira 80 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 7 lira 27 kuruş oldu. Fiyatlar iller ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun fiyatlar üzerindeki spekülasyonunu önlemek adına uyguladığı tavan fiyatın 17 Mayıs'ta kalkmasının ardından yaşadıkları kaybı telafi etmek amacıyla benzin ve motorin pompa satış fiyatlarını 15 kuruşa varan tutarlarda arttırdı. Böylece tavan uygulamasıyla birlikte yaşanan ve 20 kuruşa varan fiyat indirimleri kısmen geri alınmış oldu. Daha sonra da akaryakıt fiyatlarını vergi ayarlamalarıyla sabit tutmak üzere devreye sokulan esnek ÖTV uygulaması sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle ÖTV oranları artırıldı. İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluşmuştu. Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 7.74 TL'ye, Ankara'da 7.81 TL'ye, İzmir'de 7.82 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 7.24 TL, Ankara'da 7.31 TL, İzmir'de 7.32 TL oldu.PANDEMİ önlemleri nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verilen otobüsler son gelen benzin zamlarına isyan etti. Yarı kapasite çalışmayla zarar ettiklerini belirten otobüsçüler, "Benzine gelen zamlarla iflasın eşiğine geldik. Acilen önlem alınmalı. Bu işin içinden çıkamıyoruz" dedi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüsçülük sektörünün çok zor durumda olduğunu belirterek, "Firmalar zor durumda kaldıkça illegal yollara giriyor. Kimi kargoculuk yaparken kimi mülteci taşıyor. Bu yola girmeyen firmalar ise iflasın eşiğinde" diye konuştu.