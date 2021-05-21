“Anzaklar bile heyecanlandı, gelip bizimkiler bakmadı”

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son çelik halatlar da yerleştirildi. 288'inci çelik halattın da yerine monte edilmesinin ardından tabliyelerin yerine konulması işlemine geçilecek. Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki son çelik halat montaj çalışmalarını inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " Dünya'nın öteki ucunda Avustralya'da bile heyecan uyandıran, merakla beklenen köprüye Çanakkale Milletvekillerimizin gelmeyişinin anlaşılır bir yanını bulamıyor, göremiyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Asya Ankraj Bloğu Şantiyesi'nde İl Genel Meclisi üyeleri, STK ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Son çelik halatın yerleştirilmesine de tanıklık eden Turan, köprüyü eleştirenlere ve bugüne kadar hiç ziyaret etmeyen CHP'li vekilleri eleştiri yağmuruna tuttu.

ASYA VE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

"Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz" diyen Grup Başkanvekili Turan, "Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu. Asya ile Avrupa'yı, aynen tarihte milletimizle Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya ile Avrupa'yı bağlayacak. Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak hem iletişimi artıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı, turizmi, bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul'a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir." dedi.

AKLIM ALMIYOR

Köprüye türlü bahaneler uyduranları, haksız yere eleştirenleri anlayamadığını vurgulayan Turan konuşmasını şöyle tamamladı, "Şu an dünyanın iki kule arası açıklığı en uzun köprüsü Japonya Akashi'deki 1991 metre olan köprü. Bu köprü bittiğinde 2023 metre orta açıklığıyla o köprünün de tahtını yerinden alarak dünyanın en uzun köprüsü, Çanakkale köprüsü olacak. Bu köprü dünyanın ta öbür ucundaki Anzakları bile heyecanlandırırken bu şehrin vekilleri gelip köprüyü incelemedi. Bu inanılır gibi değil. Heykel açılışı için koşturan vekiller dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünü inceleme nezaketinde bulunmuyorlar. Çok pahalı olacak diyenler için GESTAŞ feribotlarımız çalışmaya devam ediyor olacak. İsteyen feribotla, isteyen köprü ile geçer. Geçmediğim köprünün vergisini ödüyorum diyenlere belki de hiç geçmeyeceğimiz Ovit Tüneli için vergi ödemiyor muyuz. Bunlar Türkiye'nin kazanımı değil mi?"