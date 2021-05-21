Kanal İstanbul’un adı bile sigorta

Asrın projesi Kanal İstanbul'da ilk köprü temeli haziranda atılacak. Projenin, gemilerin taşıdığı yük, tehlikeli olup olmaması, büyüklüğü gibi farklı parametreleri, tarife ve teminatları içeren sigortacılık boyutu da masaya yatırılıyor. Nükleer gibi özellikli riskler için oluşturulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin, Kanal İstanbul Projesi'ne sigorta teminatı için kurulduğu iddialarına Türk Reasürans A.Ş Genel Müdürü Selva Eren yanıt verdi. Eren, "Kanal İstanbul Projesi bir CAR (inşaat tüm riskler sigortası) poliçesidir, özel bir risk değildir. Dünyadaki birçok reasürans şirketlerince reasüre edilebilecek bir risktir, dolayısıyla burada değerlendirilmesi diye bir şey söz konusu değildir" dedi. Yurtiçi veya uluslararası piyasalardan sigorta, teminat sağlamada güçlük bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta, reasürans havuzları kurma, koordine etme amacıyla Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruluyor.