Prof. Dr. Adnan Midilli: Türkiye enerji piyasasına yön verebilecek potansiyelde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi'nin Kalyon PV Solar Akademi, Kalyon Ar-Ge ve KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) ile birlikte düzenlediği "Yenilenebilir Enerjide Yeni Konuşmalar" konferans serisinin son konuğu "Yenilenebilir Hidrojen Ekosistemi" üzerine söyleşi yapan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli oldu. Moderatörlüğünü HKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey'in yaptığı çevrim içi söyleşide Prof. Dr. Adnan Midilli, yenilenebilir hidrojen teknolojileri, güneş enerjisi uygulamaları, temiz yakıt teknolojileri, sürdürülebilirlik, inovasyon yönetimi, enerji sistemlerinin yönetim ve bilişimi konularını detaylarıyla anlattı.

BAŞARILI ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Türkiye'de hidrojen konusunda neler yapıldığını ayrıntılı olarak anlatan Midilli, "2022 yılında Dünya Hidrojen Konferansı Türkiye'de düzenlenecek. Bu oldukça önemli bir kazanım. Türkiye'de hidrojen teknolojileri konusunda gerek TÜBİTAK gerek özel sektör gerekse ulusal ve uluslararası kurumlar veya üniversitelerin BAP projeleri kapsamında yapılmış olan birçok proje var. Bunların çalışmaları devam ediyor, bu sevindirici bir durum. Araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz üniversitelerde yaptıkları bu projelerin sonucunda elde ettikleri verilerden yararlanarak patent üretiyorlar. 2019 -2020 yılı itibariyle ülkemizde hidrojen konusunda 130 adet patent alınmış. Az bir sayı değil. Bu da hidrojen konusunda ülkemizde ne kadar başarılı çalışmaların yapıldığını özetliyor" dedi.

"1 TRİLYON EURO OLACAK"

Türkiye'de Yenilenebilir Hidrojen Ekosistemi'ne ihtiyaç olup olmadığına da değinen Midilli, "Ülkemiz son dönemlerde özellikle yenilenebilir enerji alanında da çok büyük atalımlar gerçekleştirdi. Bizim, hep birlikte, enerji alanında özellikle hidrojen odaklı bir başarı hikayesi yazmaya ihtiyacımız var. Çünkü Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda şu anda Avrupa, Avustralya, ABD, Japonya, Kore gibi ülkeler özellikle pandemi sürecinde hidrojen çağına geçtiler. Hidrojen teknolojilerine yatırımlar oldukça arttırıldı. 2030 yılına kadar AB'nin hidrojen konusunda yapacak olduğu yatırımlar bu dönem 450 Milyar Euro'ydu daha sonra 600 Milyar Euro'ya çıkarıldı. Hatta 2040 yılına kadar bu rakamın 1 Trilyon Euro olacağı söyleniyor. Avrupa'ya baktığımız zaman, ciddi anlamda hidrojen aktiviteleri gerçekleştiriliyor. O zaman bizim de burada bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor. Biz bu başarı hikayesini yazabilmek için gençler, sanayiciler birlikte araştırmaya, üretmeye, geliştirmeye, tüketmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"TÜRKİYE ENERJİ TRANSFER YOLU"

Prof. Dr. Midilli sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemiz doğu ile batı arasında bir enerji transfer yolu. Biz dünyaya sadece enerji transferi değil belki çok yakında enerji teknolojisi de transfer edeceğiz. Artık dünyaya enerji teknolojisi ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Ülkemizden çok fazla doğal gaz hattı geçiyor. Bu doğalgaz hatlarından biz neden bu hidrojeni taşıyıp Avrupa'ya satmayalım? Bizim ülkemizin güneş enerjisi miktarı oldukça iyi. Güneş enerji teknolojilerinde son derece iyiyiz. Yerli ve milli güneş enerji sistemlerini ve teknolojilerini geliştirmeye başladık. Aslında Türkiye gerçekten dünyanın enerjisine yön verebilecek özellikle Avrupa'ya gelecekte hem teknoloji ihraç edebilecek hem yeşil hidrojen satabilecek hem de yeşil hidrojen üreten entegre yenilenebilir enerji teknolojilerini satabilecek bir potansiyele sahip. Neden o zaman biz yenilenebilir hidrojen ekosistemini ülkemizde oluşturmayalım?"