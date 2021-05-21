THY endüstrideki payını artırmaya devam edecek

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şirketin 88'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Aycı "Başarı yolculuğumuzun 88. yılında, bayrağımızı ilk günkü heyecanla taşımaya devam ediyoruz. Bu yolculukta gökyüzünde kimi zaman güzel günlerle kimi zaman fırtınalarla karşılaşan şirketimiz, atılan doğru adımlarla dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri konumunda. Havacılık sektörüne kara bulut gibi çöken pandemi sürecini atlattığımızda, milletimiz ve ülkemizden aldığımız enerjiyle endüstrideki payımızı artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından şirketin geçmiştin günümüze gökyüzü yolcuğu ile ilgili görüntüleri paylaşarak, "Bayrağımızı dalgalandırmaktan duyduğumuz gurur hala ilk günkü gibi. İyi ki gökyüzündeyiz" dedi.