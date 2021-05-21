Türk havacılığı salgında başarılı bir sınav verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türk havacılığının alınan önlemler sayesinde salgın döneminde başarılı bir sınav verdiğini belirtti. Türkiye'de ilk Kovid- 19 vakasının görüldüğü günden 15 Nisan 2021 tarihine kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildiğini aktaran Keskin, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada uçak seferlerinin kısıtlanmasına rağmen 2021'in dört aylık döneminde, Türk hava sahasından ortalama her 27 saniyede bir uçak geçti" dedi. Salgın koşullarına rağmen yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Keskin, Malatya ve Kayseri havalimanı yeni terminal binalarının temelinin atıldığını kaydetti. İstanbul Havalimanı'nın iniş kalkış yapan uçak sayısı ve yük trafiğinde Avrupa birincisi olduğunu hatırlatan Keskin, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin Avrupa'nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.