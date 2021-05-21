Vodafone’dan 1.9 milyar TL’lik yatırım

VODAFONE Türkiye, Nisan 2020 ila Mart 2021 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 31 Mart 2021 itibarıyla son bir yılda 1.9 milyar TL yatırım yapan Vodafone'un, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2006'dan bu yana toplam yatırımları 26 milyar TL'ye ulaştı. 2020-2021 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 15.4 artırarak 14.1 milyar TL'ye çıkaran şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 16.2 artış ile yaklaşık 4.6 milyar TL'yi aştı. Toplam mobil abone sayısı ise 26.1 milyon oldu. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz" dedi.