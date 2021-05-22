1500 kişi eğitim aldı

Pandemi ile birlikte mutfakta daha çok vakit geçirenler, hobi veya meslek olarak pastacılık veya aşçılığa yönelmeye başladı. Bu talebi gören Liçi House, İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliği ile özel eğitimlere başladı. Geçen yıldan bu yana verilen eğitimlerde bugüne kadar 1500'a yakın kişi pastacılık ve aşçılık sertifikalarını aldı. Kanlıca, Haliç ve Silivri'deki 3 ayrı mutfakta kısa ve uzun dönem eğitimler sunan Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Aşçılık Akademisi, kademeli normalleşme kararları ile birlikte eğitimlere kaldığı yerden devam ediyor. Açıldığı günden bu yana Kanlıca'nın tarihi atmosferindeki mekanında, İstanbul'un pek çok yerinden tatlı ve pasta severleri kendisine çeken Liçi House, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile yürüttüğü iş birliğiyle pastacı ve aşçı olmak isteyenlere sertifikalı eğitimler veriyor. Güçlü eğitim kadrosuna sahip olan akademide pastacılık eğitimini Şef Sibel Karakuş ve Şef Murat Tek üstleniyor. Hayatın eve taşındığı pandemi sürecinde insanların daha fazla mutfakta vakit geçirmelerinin özellikle gençlerin ve kadınların meslek seçimlerinde pastacılık ve aşçılığa yönlenmelerini sağladığından bahseden İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Mine Tükel, "Geçen yıldan bu yana pastacılık alanında eğitimler veriyoruz. Bu yıl gelen yoğun talep üzerine aşçılık eğitimlerimize de başladık. Bugüne kadar 1500'e yakın kişi sertifikalarını aldı. Özellikle pastacılık eğitimleri konusunda kadın kursiyerlerimizden yoğun talep alıyoruz. Eğitimlere gelen öğrencilerimizin yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor. Kurslarımıza, evinin mutfağında harikalar yaratmak isteyenler de, bunu profesyonel olarak yapmak isteyenler de geliyor" dedi.