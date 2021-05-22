



1.4 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ifade etti.