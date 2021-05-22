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Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:39

'nda çalışanlar için aşılama başlıyor

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanlar için aşılama başlıyor

kuruluşlarındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Bakanlığımızın hizmetlerinin yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerindeki meslek elemanlarının aşılanmasına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Kovid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor. Bakanlığımızın hizmetlerinin yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız.

Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanlar için aşılama başlıyor
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