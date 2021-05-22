AVM’de kalma süresi 45 dakikaya düştü

İstanbul'da 17 gün uygulanan tam kapanmanın ardından açılan alışveriş merkezlerini günde ortalama 2.5 milyon kişi ziyaret ediyor. Salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısının 6 milyon olduğunu söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, "Artık insanlar alışveriş yapacağı yeri önceden belirliyor. AVM'lerde kalma süresi ortalama kişi başı 2 saat 45 dakikayken artık 45 dakikaya kadar düştü" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından 17 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşmeye geçildi, AVM'lerin saat sekize kadar açılmasına yönelik karar alındı. Salgın öncesi günlük 6 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Hüseyin Altaş, Türkiye'de bulunan 441 AVM'ye günlük 2.5 milyon kişinin geldiğini söyledi.Artık tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Altaş, "Cirolarımızda düşüş yaşanmıyor. Çünkü tüketici alışkanlıkları değişti. Artık insanlar AVM'ler de çok zaman geçirmiyor. İhtiyaçlarını görüp, hemen gidiyor. Bu nedenle ziyaretçi sayıları ve ciroları ayrı ayrı hesaplamamak lazım. Ciro anlamında yüzde 50'leri hemen yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.