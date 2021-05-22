Azerbaycan ve Orta Asya’ya direkt hat

Türkiye'nin ticaretinin hızlı bir şekilde arttığı Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne yeni bir bağ kuruluyor. P&O Maritime Logistics tarafından Hazar Denizi'nden DP World Yarımca'ya başlatılan yeni nakliye rotası Türkiye-Hazar Hattı, Orta Asya'yı Türkiye'ye doğrudan bağlayacak. Yeni rota Türkiye, Rusya ve Orta Asya pazarları arasında, daha düşük maliyetli düzenli konteyner taşımacılığıyla ticaret hacminin yükselmesini sağlayacak.Çoklu Taşıma Gemisini kullanacak olan yeni hat, ağırlıklı olarak endüstriyel makineler, inşaat malzemeleri, tekstil, kozmetik, beyaz eşya ve mermer gibi ürünleri taşıyacak. DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, Türkiye-Hazar Hattı'nın yüklerin hareketini daha akıcı ve daha az maliyetli hale getirdiğini belirterek, "Yeni deniz yolunun açılması, bu pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için önemli bir avantaj sağlayacak" dedi. P&O Maritime Logistics CEO'su Martin Helweg, "Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasındaki ticaretin verimliliğini artırmak için muazzam bir potansiyel var. Bu çözümle, maliyette ortalama yüzde 10-20 tasarruf sağlarken, konteyner başına karbon emisyonları yüzde 17 azalacak" diye konuştu.