BES’te yeni dönem

Sigortacılık alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen yasa ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem başladı. Ebeveynler 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek.Kabul edilen teklife göre mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.