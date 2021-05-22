Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

Bitcoin ve kripto para borsaları, Çin'den gelen "yasak" haberi üzerine çakıldı. Kripto para yatırımcıları, Çin makamları tarafından yapılan açıklamalar sonrası "bitcoin ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Başta Binance olmak üzere, kripto para borsalarında Bitcoin ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, kriptoparalarda son durum ve bitcoin fiyatları...

Dün, bitcoin fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Kripto para piyasalarında boğa sezonu nedeniyle, başta BTC olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri son aylarda yükselişteydi. Fiyatlardaki yukarı yönlü seyir sebebiyle de yatırımcılar BTC, XRP, LTC fiyatlarına ilgisini artırmıştı. Alınan son verilere göre Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, Ethereum Classic ve Ripple ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 22 Mayıs Cumartesi kripto para piyasası ve Bitcoin, Ethereum, XRP ve LTC fiyatları...

