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Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!
Giriş Tarihi: 22.5.2021 07:40

ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs 'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

ve kripto para borsaları, 'den gelen "yasak" haberi üzerine çakıldı. Kripto para yatırımcıları, Çin makamları tarafından yapılan açıklamalar sonrası "bitcoin ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Başta olmak üzere, kripto para borsalarında Bitcoin ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, kriptoparalarda son durum ve bitcoin fiyatları...

Dün, fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Kripto para piyasalarında boğa sezonu nedeniyle, başta BTC olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri son aylarda yükselişteydi. Fiyatlardaki yukarı yönlü seyir sebebiyle de yatırımcılar BTC, XRP, LTC fiyatlarına ilgisini artırmıştı. Alınan son verilere göre Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, Ethereum Classic ve Ripple ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 22 Mayıs Cumartesi kripto para piyasası ve Bitcoin, Ethereum, XRP ve LTC fiyatları...

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

BİTCOİN YİNE 40 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Önceki gün içinde toparlanmaya başlayan ve 40 bin bandının üzerine tekrar çıkan , yine aşağı yönlü seyre geçti ve 36 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin saat 18:05'te 37,643,83 dolardan işlem gördü.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

ÇİN'DE ÖDEME VE FİNANS HİZMETİ VEREN KURULUŞLAR İÇİN KRİPTO PARA İŞLEMLERİ YASAKLANDI

'in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi. Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı açıklandı.

BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI

1 = 306,008 TL

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

ETHEREUM NE KADAR? ETH FİYATI TL KARŞILIĞI

1 Ethereum = 18.970,89

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

LITE COIN NE KADAR? LTC FİYATI TL KARŞILIĞI

1 LTC = 1,450.71

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!

1 RİPPLE NE KADAR? XRP FİYATI TL KARŞILIĞI

1 Ripple = 7,58
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Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs Çin'den gelen açıklamayla Bitcoin sert düştü!
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