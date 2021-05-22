Çelik sektöründen ilk çeyrekte 3,8 milyar dolar ihracat

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), sektörün bu yılın ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. ÇİB Başkanı Adnan Aslan, hedef ihracat pazarlarının Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika olduğunu söylerken, yıl sonu ihracat hedeflerinin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. Çelik sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı aralıksız sürdürüyor. Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) açıkladığı verilere göre sektör ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1,9 artışla 5,1 milyon tona çıktı. Değerde ise yüzde 22,5 yükselerek 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan bölgeler Avrupa Birliği, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu olarak sıralandı. Söz konusu bölgelere yapılan ihracat çelik ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geldi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler İsrail, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, Singapur ve Irak oldu. Sektörün ilk çeyrek performansını değerlendiren ÇİB Başkanı Adnan Aslan şu ifadeleri kullandı: "Sektör olarak son yıllarda alternatif pazarlar olarak nitelendirdiğimiz Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika bölgelerindeki ülkelere olan ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar planlıyoruz. Bu ülkeler artan çelik ihtiyaçları sebebiyle birçok çelik ürünü için potansiyel taşıyor. 2021 yıl sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızı yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak, değerde ise yüzde 15 yükselişle 15 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik. AB ve Türkiye çelik sektörlerinin bir araya gelmesi ve iletişimin artması iki tarafın da yararına olacaktır. Türk çelik sektörünü hedef alan ve etkileyen haksız önlemlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."